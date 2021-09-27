В понедельник петербуржцев ждет потепление до +14

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что в понедельник, 27 сентября, в Санкт-Петербурге ожидается потепление. Так, температура воздуха в Северной столице в первый день недели составит +14 градусов.

Также в метеорологическом ведомстве отметили, что в понедельник ожидается переменная облачность, осадков не ожидается.

Ветер также станет переменным, и его направление будет меняться. Ожидается, что скорость его порывов не будет сильно высокой, а устремится к умеренным показателем. Атмосферное давление в течение дня будет повышатся.