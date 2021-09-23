В Ленинградский зоопарк из Зеленогорска привезли амурскую тигрицу

В пресс-службе Ленинградского зоопарка сообщили о пополнении в семье тигров. В вольеры доставили тигрицу Виолу, которую перевезли из Зеленогорска. В самом учреждении сообщили, что самка приехала в августе, до этого ее держали на карантине у ветеринаров.

Фотографиями новой тигрицы поделились в Instagram.

«Пусть амурская тигрица Виола станет символом этой осени в зоопарке. Только посмотрите, как ее яркий окрас сочетается с опавшей листвой!», — заявили сотрудники зоопарка.

На данный момент Виола уже находится в своем вольере по соседству с амурским тигром Амадеем. Сотрудники зоопарка отметили, что тигры уже общаются через стенку.