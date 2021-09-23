Циклон «Тим» сформирует неприятную погоду в Петербурге

В четверг, 23 сентября, ожидается облачная погода, а также осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что на погоду в Северной столице будет влиять очередной циклон, который немецкие синоптики назвали «Тим». Он будет двигаться на Петербург с северо-запада и закроет небо пеленой облаков.

Кроме того, Леус сообщил, что температура воздуха днем в городе на Неве будет составлять от +9 до +11 градусов по Цельсию, а в Ленинградской области — от +7 до +12.

Ожидается юго-восточный ветер, скорость порывов которого будет составлять от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. столба, что составляет ниже нормы.