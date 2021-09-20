Неделя в Петербурге начнется без осадков, но с похолоданиями

В понедельник, 20 сентября, в Санкт-Петербурге ожидается ветреная и прохладная погода. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что на погоду в Северной столице будет влиять антициклон, идущий с севера.

«При облачной с прояснениями погоде дождей не ожидается, при этом будет ветрено и прохладно», — отметил синоптик.

Так, температура воздуха днем в Петербурге будет составлять от+ 8 до +10 градусов, а в Ленинградской области столбик термометра опустится до 6-11, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Также ожидается восточный ветер, скорость которого будет составлять от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным и составит 770 мм рт. столба.