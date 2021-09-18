В субботу на погоду в Петербурге повлияет антициклон

В Санкт-Петербурге, в субботу, 18 сентября, на погоду будет влиять антициклон. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Так, сегодня, 18 сентября, В Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями.

«Температурные показатели изменятся мало, и по-прежнему будут отставать от нормы», — заявил синоптик.

Таким образом, температура воздуха днем будет составлять от +10 до +12 градусов по Цельсию. Ожидается восточный ветер, скорость порывов которого составит 4-9 метро в секунду. В течение дня атмосферное давление не будет сильно меняться и составит выше нормы — 770 мм рт. столба.