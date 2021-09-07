Во вторник петербуржцев ждут дожди и потепление до +17

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербурге во вторник, 7 сентября, ожидается потепление. Также синоптик отметил, что в этот день синоптическая ситуация будет представлена теплым сектором циклонического вихря, некогда бывшим ураганом «Ида».

Из-за надвигающегося циклона небо время от времени будут закрывать большие облака. Также сегодня, 7 сентября, пройдут небольшие дожди.

По словам эксперта, температура в Северной столице поднимется до +17 градусов, а в Ленинградской области — до +18. Ожидается западный ветер, скорость которого будет составлять до 10 метров в секунду.