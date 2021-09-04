В Петербурге выкосили Общественный сад на Петроградской стороне

В Санкт-Петербурге выкосили Общественный сад, который жители Петроградской стороны создавали с мая этого года. Об этом стало известно из группы «Наша Петроградская сторона» в социальной сети Facebook.

Зеленая территория находится на углу Сытнинской и Кронверкской улиц. Сад выкосили по просьбе жителей квартала. Например, иван-чай достиг высоты человеческого роста. Его длина составила почти полтора метра.

Местные жители встают на защиту парка, борясь за его сохранение. Граждане хотят, чтобы на этой территории появилась парковка, а также капитальная застройка.

«Без парковки и капитальных застроек. С травами, цветами, кустами, деревьями. Поющими птицами, шмелями и бабочками», — заявила одна из петербурженок.

Стоит отметить, что Общественный сад располагается возле Сытного рынка на месте старинного кладбища.