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В небе над Петербургом после ливня образовалась большая радуга

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© Фото: pixabay.com

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Красочное явление образовалось в пятницу перед выходными.

В пятницу, 3 сентября, жители Санкт-Петербурга заметили после сильного ливня в небе большую радугу. Природа решила сделать горожанам сюрприз перед выходными, несмотря на то, что о этого практически весь день шел сильный дождь, местами даже град.

Красочное явление петербуржцы заметили на Комендантском проспекте.

Синоптики также отметили, что переменчивая погода будет преследовать горожан еще на протяжении нескольких дней. На выходных также ожидаются осадки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в субботу температура воздуха в Петербурге окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Таким образом, столбик термометра в этот день будет показывать 10-12 градусов тепла.

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