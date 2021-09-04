В субботу температура воздуха в Петербурге будет на 5-6 градусов ниже нормы

В пятницу, 4 сентября, в Санкт-Петербурге станет еще холоднее. На этот раз на погоду окажет влияние холодная часть циклона, который ушел в северо-восточную часть Европейской России. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Также синоптик отметил, что циклон не даст петербуржцам насладиться «бабьим летом». В пятницу температура воздуха в Северной столице окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Так, ожидается, что в Петербурге столбик термометра будет составлять от +10 до +12 градусов. Стоит отметить, что в Ленинградской области температура может опуститься до +8 градусов.

Кроме того, 4 сентября, жителей города на Неве снова ждут дожди, а скорость порывов ветра будет достигать 10 метров в секунду.