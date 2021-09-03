В Петербурге появился новый оператор по обращению с отходами

АО «Невский экологический оператор» получил статус регионального оператора по обращению с отходами на территории Санкт-Петербурга. В пресс-службе Смольного сообщили, что соглашение между Комитетом по природопользованию и компанией заключили на 10 лет. Скоро будут подготовлены все необходимые документы для расчета тарифов.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что это первый шаг в переходе к новым правилам обращения с отходами в городе. Также глава Петербурга отметил, что это создаст эффективную и прозрачную систему и смогут вернуть в экономику вторичные ресурсы, которые позволят сэкономить на новых материалах и сберечь природные ресурсы.

Задача нового оператора — провести плавный и комфортный для горожан переход на новую систему обращения с отходами. Теперь услуга по вывозу мусора будет считаться коммунальной.