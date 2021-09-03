Североатлантический циклон принесет в Петербург ветер и дождь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в пятницу в Санкт-Петербург придет очередной активный североатлантический циклон, который к концу дня уйдет в Верхневолжье. Циклон принесет в Северную столицу шквальный ветер и дожди.

«Облачная спираль циклона будет закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди и усилится ветер», — заявил синоптик.

Температура воздуха в пятницу, 3 сентября, будет составлять от +10 до +12 градусов. В Ленинградской области — от +8 до +13. Ожидается северный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. столба.