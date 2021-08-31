На День знаний в Петербурге ожидается похолодание

Во время пресс-конференции в Санкт-Петербурге главный синоптик города Александр Колесов сообщил, какая погода ожидает петербуржцев в День знаний. Сообщается, что 1 сентября ожидается похолодание до 12-14 градусов, осадков не ожидается.

«Максимальная температура [1 сентября] - 16,9 градуса. <…>. Температура воздуха в период линейки будет 12-14 градусов, и осадков не ожидается. Осадки вероятны только во второй половине дня, местами где-то небольшой кратковременный дождь может пройти», — заявил синоптик.

Кроме того, Колесов отметил, что в Ленинградской области 1 сентября ожидаются кратковременные дожди.