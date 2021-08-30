В 2022 году в Петербурге ожидается аномально жаркое лето

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов сообщил, что в Санкт-Петербурге в 2022 году ожидается аномально жаркое лето. Однако синоптик отметил, что жителям Северной столицы не стоит так рано радоваться.

Специалист отметил, что с приходом такой жаркой погоды, начнутся другие природные явления. Катцов заявил, что после жары может увеличиться интенсивность осадков.

Кроме того, эксперт отметил, что аномально высокая температура была зафиксирована не только в Петербурге, но и в других регионах России. Также от высокой температуры пострадал и ряд других стран.

Однако синоптик добавил, что анализируя оценки будущего климата, Петербург находится в относительно благополучном положении.