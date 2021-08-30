Начало недели в Петербурге станет дождливой

В Санкт-Петербурге, в понедельник, 30 августа, ожидается дождливая, но теплая погода.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в последний понедельник этого месяца температура воздуха превысит отметку в +20 градусов по Цельсию.

Также синоптики сообщили, что в понедельник ожидается переменная облачность, а в некоторых районах Петербурга пройдут кратковременные дожди. Ожидается слабый и умеренный восточный и северо-восточный ветер.

Однако уже в ночь с воскресенья на понедельник в Северной столице заметно похолодало. Столбики термометра показывали от +11 до +13 градусов, но уже днем показатели вырастут до +19…+21 градуса.