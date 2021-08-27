Росприроднадзор привлек к ответственности организацию за сброс сточных вод в Славянку

В пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу сообщили, что ведомство привлечет к ответственности ФГУП «СКТБ «"Технолог "» за сброс сточных вод в Рыбацком. При этом сотрудники организации загрязнили реку Славянка.

Жители Невского района пожаловались на то, что ручей, который впадает в Славянку, стал фиолетовым, а также стал сильно чувствоваться химический запах с территории организации. Отметим, что специалисты проверяли концентрацию БПК5, ХПК, аммония-иона, свинца и нефтепродуктов в реке.

Кроме того, во время осмотра ручья были замечены сине-фиолетовые стоки с очень резким запахом. Эксперты предположили, что это порох. В связи с загрязнением реки организацию оштрафовали на 295 тысяч рублей.