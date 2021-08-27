В пятницу петербуржцев ждет потепление

Летние дни постепенно подходят к концу, впереди осень и похолодание. Однако в последние дни августа погода сильно порадует петербуржцев.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в Санкт-Петербург придет циклонический вихрь, который сменит прохладу на умеренное тепло.

Так синоптик сообщил, что в пятницу, 27 августа, температура воздуха в Северной столице поднимется до +20 градусов по Цельсию. Ожидается восточный ветер, скорость которого будет составлять от 5 до 10 метров в секунду.

Кроме того, атмосферное давление в течение дня в городе на Неве будет расти и достигнет отметки в 767 мм ртутного столба, что является выше нормы.