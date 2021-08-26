Синоптик рассказал петербуржцам, какая погода ждет их в сентябре

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил жителям Санкт-Петербурга о том, что сентябрь будет намного холоднее, чем вторая половина августа. В связи с этим синоптик отметил, что «бабьего лета» ждать не стоит.

Стоит отметить, что в последний раз температура воздуха осенью, которая составляла ниже климатической нормы, была зафиксирована в 2008 году. По словам Леуса, этот сентябрь может побить рекорд по низкой температуре.

Первая неделя осени будет самая холодная. Ожидается, что столбик термометра будет показывать на 1,5-2,5 градуса ниже климатической нормы. Температура в эти дни составит от +11 до +16. На третьей неделе чуть потеплеет, и воздух прогреется до +17. Уже на третью неделю температура поднимется на 1-2 градуса выше нормы.