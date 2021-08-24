Во вторник температура воздуха в Петербурге поднимется лишь до +15

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во вторник, 24 августа, в Санкт-Петербурге ожидается неблагоприятная погода, на которую повлияет северо-западная периферия холодной фронтальной волны.

Во вторник погода разочарует жителей Северной столицы. Небо затянет плотными облаками, а также ожидаются небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится на 3-4 градуса ниже средних многолетних значений.

Так, в Петербурге столбик термометра поднимется только до +15 градусов, в Ленинградской области — до +16. Ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 9 метров в секунду.