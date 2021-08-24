«Приморский УПК» опроверг информацию о его причастии к вырубке лесов около Высокинского озера

В районе Высокинского озера Ленинградской области происходит массовая вырубка лесов. В этом обвинили компанию «Приморский УПК», которая ведет строительство глубоководного портового комплекса под Приморском. Однако организация опровергла обвинения в сторону себя.

В компании сообщили, что фирма не имеет никакого отношения к работам, которые ведутся сторонними организациями в районе озера в Выборгском районе Ленобласти. В «Приморском УПК» также отметили, что Высокинское озеро находится в пяти километрах от зоны строительства.

В вырубке лесов компанию обвинили экоактивисты, которые отстаивают свое право на чистую среду. По их словам, организация расчищает территории около озера для строительства второй очереди Приморского УПК. Сообщается, что люди готовы выкупить эти земли у властей.