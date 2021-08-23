Краба Юрия, прославившегося на ПМЭФ-2021, отпустили в Баренцево море

Во время Петербургского экономического форума, который проходил в начале июня 2021 года, большую популярность обрел краб по имени Юрий. Сейчас его уже отпустили в Баренцево море. На ПМЭФ-2021 краба привезла делегация Мурманской области и разместила в аквариуме на стенде региона.

Некоторые участники форума отмечали, что если сфотографироваться с крабом, то это принесет удачу.

Также стоит отметить, что после ПМЭФ-2021 ракообразное приняло участие в фестивале в Териберке, а после поселился в одном из ресторанов и завел свой аккаунт в социальной сети Instagram. В своем «блоге» Юрий рассказывал о туризме в Мурманской области. Именно в этой соцсети и появилась информация о том, что краба отпустили обратно в Баренцево море.