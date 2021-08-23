Понедельник в Петербурге может стать самым холодным днем с начала августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в понедельник, 23 августа, в Санкт-Петербурге ожидается по-настоящему осенняя погода и похолодание. На это будет влиять циклоническая ложбина, пришедшая к берегам Невы с северо-востока. Вместе с ней в Северную столицу попали холодные и влажные воздушные массы.

«Таким образом наступивший понедельник может стать самым холодным днём с начала августа», — сообщил Леус.

Температура воздуха днем в понедельник составит около +15 градусов, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Также ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет составлять до 10 метров в секунду.