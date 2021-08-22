Циклон, пришедший с Карелии, повлияет на погоду в Петербурге в воскресенье

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 22 августа, на погоду будет влиять пришедший с Карелии циклон. Из-за него в течение трех дней в Северной столице будет наблюдаться высокая влажность и прохлада. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в воскресенье будет составлять от +17 до +19 градусов по Цельсию. Данные показатели будут на 1-2 значения ниже нормы. В Ленинградской области столбики термометра будут показывать от +15 до +20 градусов.

Ожидается западный ветер, скорость порывов которого будет составлять от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в этот день составит 759 мм ртутного столба.