В четверг в Петербурге ожидается усиление ветра

На Москву обрушился ураганный ветер, который вызвал сильное беспокойство у жителей Санкт-Петербурга. В ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти предупредили жителей Северной столицы об усилении ветра. Скорость порывов в четверг, 19 августа, может достигать 15 метров в секунду. Однако шторма в Петербурге не предвидится.

Метеоролог Юрий Куткевич отметил, что сильные порывы ветра будут очень ощущаться на открытых местностях

«Это по большей части касается побережья Финского залива, Ладожского озера. В последующие дни ветер будет ослабевать, усиления его не предвидится», — заявил Куткевич.

На такую погоду в Санкт-Петербурге будет влиять циклон, который постепенно смещается на север.