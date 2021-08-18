В среду петербуржцев ждет сильный ветер и дождь

В четверг, 19 августа, в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды. В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что завтра,19 августа, Северную столицу ждут дожди и сильный ветер.

Температура воздуха в тот день будет составлять не более +19 градусов по Цельсию. Также сообщается, что ожидается южный и юго-западный ветер, скорость которого будет составлять от 7 до 12 метров в секунду, местами может достигать 15 м/с.

В течение дня атмосферное давление будет падать и достигнет 749 мм рт. столба. Также сообщается, что влажность воздуха в среду будет составлять около 85%.