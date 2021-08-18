В среду в Петербурге ожидается похолодание и кратковременные дожди

В среду, 18 августа, в Санкт-Петербурге ожидается понижение температуры и пасмурная погода. Также местами пройдут кратковременные дожди. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тыловой частью циклона. Облаков в небе пока довольно много», — сообщил синоптик.

Кроме того, Леус отметил, что температура воздуха 18 августа будет составлять примерно +23 градуса по Цельсию, а в Ленинградской области — до +24. Ожидается южный ветер, скорость которого будет составлять от 5 до 10 метров в секунду.

Также стоит отметить, что в следующие три дня столбик термометра в Северной столице будет показывать примерно от +19 до +21 градуса. Также ожидаются кратковременные дожди.