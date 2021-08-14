Леус сообщил о возможных дождях в Петербурге в субботу

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о том, что ждет жителей Санкт-Петербурга в субботу, 14 августа.

Синоптик заявил, что из-за южной периферии атлантического циклона в Северной столице ожидается облачная погода, а также возможны дожди. Температура воздуха в Петербурге будет составлять от +19 до +21 градуса по Цельсию, а в Ленинградской области столбик термометра покажет +17..+22 градуса.

Кроме того, в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в субботу, ожидается сильный ветер, скорость порывов которого достигнет 5-10 метров в секунду. Местами ветер может усилиться до 15 м/с.

Также Леус отметил, что осадки ожидаются и в ближайшие три дня.