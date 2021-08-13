В пятницу петербуржцев ждут кратковременные дожди

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети в Facebook сообщил, что на погоду в пятницу, 13 августа, в Санкт-Петербурге будет влиять пришедший циклон из Архангельской области.

Так, сегодня, 13 августа, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, а также местами кратковременные дожди. Температура воздуха в этот день в Петербурге будет составлять от +21 до +23 градусов по Цельсию.

Ожидается северо-западный ветер, скорость порывов которого будет составлять от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет увеличиваться и достигнет отметки в 761 мм рт. столба.

Кроме того, стоит отметить, что в выходные также будет не совсем благоприятная погода. Ожидается, что в городе пройдут небольшие осадки, а столбик термометра будет показывать не больше +21 градуса.