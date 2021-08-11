В четверг жителей Ленобласти ожидают осадки

В Ленинградской области, в четверг, 12 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью ожидаются кратковременные дожди в некоторых районах региона, а днем осадки усилятся и пройдут в большей части области.

Температура воздуха днем будет составлять от +19 до +24 градусов по Цельсию, а ночью — от +12 до +17. В утреннее время и днем пройдут ливни, а также грозы.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что Ленобласть ждет северо-западный и северный ветра. Днем порывы будут умеренными, а при грозах скорость увеличится.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге в среду, 11 августа, ожидается дождь, а также облачная погода с прояснениями.