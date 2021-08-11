В Петербурге очистили от водорослей Дудергофский канал

В Санкт-Петербурге завершились работы по очистке Дудергофского канала. На этот раз специалисты чистили водоем от водорослей. Работы проводились со 2 по 8 августа.

Кошение водяной травы осуществлялось с помощью многофункциональных самоходных машин-амфибий. Техника передвигается по водной поверхности и одновременно осуществляет покос, а также сбор водорослей. Уборка водоема проводилась не только на поверхности воды, но и на береговых откосах.

В Комитете по природопользованию Северной столицы сообщили, что за время работ было собрано и отвезено на полигон около двух кубических метров водорослей. Таким же способом осуществлялась чистка в ГТС Приморского и Выборгского районов.