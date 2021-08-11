В среду в Петербурге ожидается дождь и +25 градусов

В Санкт-Петербурге, в среду, 11 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Также сообщается, что местами пройдет кратковременный дождь.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что ночью температура воздуха будет составлять от +14 до +16 градусов. Днем столбик термометра в Северной столице поднимется до отметки в +23..+25 градусов по Цельсию.

Ожидается ветер переменных направлений. В течение дня атмосферное давление ну будет существенно меняться, однако уже днем пойдет на понижение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что недавно по «Невскому маршруту» отправился в свой первый рейс теплоход. Уже в минувшие выходные первые туристы опробовали данный воднйы маршрут.