В Ботаническом саду Петра Великого упал 160-летний дуб

В Санкт-Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого упал старейший дуб, которому 160 лет. По предварительной информации, причиной этому стали дожди, а также усыхание дерева. Об этом сообщили на странице сада в соцсети «ВКонтакте».

«8 августа 2021 года около 09:00 в Ботаническом саду Петра Великого упало дерево. Это дерево дуба черешчатого (Quercus robur L.) относилось к старейшим деревьям нашего сада. По данным Леспроекта, в 1981 году его возраст был оценен в 120 лет, и с тех пор прошло еще 40 лет», - заявили в сообществе.

Высота дуба составляет 18,7 метров, диаметр ствола – 88 см, а крона – 24,5 м в поперечнике. Специалисты сада отметили, что дерево находилось в хорошем состоянии и ствол его ровный.