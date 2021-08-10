Во вторник в Петербурге ожидается пасмурная погода, но без осадков

В Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в Санкт-Петербурге, во вторник, 10 августа, ожидается пасмурная погода, но без осадков. Даже не будет кратковременных дождей.

Температура воздуха в этот день будет составлять от +22 до +24 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометра опустятся до 14-16 градусов. Такая погода сохранится примерно до среды, 11 августа.

Кроме того, в Северной столице ожидается слабый западный и юго-западный ветра. Атмосферное давление в течение дня будет незначительно подниматься.