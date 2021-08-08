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Финский залив обмелел на 40 см

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© Фото: baltphoto.ru

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Данный процесс засняли видеокамеры «Лахта Центра».

Финский залив Санкт-Петербурга в районе Парка 300-летия заметно обмелел. Акватория отошла от берегов на несколько метров. Данный процесс засняли видеокамеры небоскреба «Лахта Центр», которые установлены на верхнем этаже.

Соответствующие кадры появились в сообществе «Лахта Центр» в социальной сети «ВКонтакте». На видеозаписи видно, как вода буквально уходит от берегов Финского залива. Специалисты отметили, что причиной такого явления стал восточный ветер, который вызвал сгон воды из акватории залива.

Данное явление называют антинаводнением. Также стоит отметить, что на судопропускном сооружении дамбы было зафиксировано падение уровня воды на 40 см, но это еще не рекордный показатель. Самый высокий показатель зметили в 2012 году — 120 см.

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