В Центре спасения тюленей появился новый детеныш

В Центре спасения тюленей Санкт-Петербурга появился новый детеныш. Женщина спасла малыша в районе поселка Ларионова. Напряженная ситуация возникла в первый же день во время кормления. Тюлень сначала умер, но после ожил.

«Сами понимаете, других вариантов с его именем у нас не было. Ларион Ларионович поначалу очень нас боялся и один раз даже умер во время принудительного кормления. У него остановилось сердце и прекратилось дыхание. Но, к счастью, Лариону в дальнейшем не понравилось развлекаться подобным образом», — сообщили в центре.

После детеныш немного успокоился и его организм стал лучше функционировать.