В субботу в Петербурге выпадет почти четверть месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что атмосферный фронт с юга принесет в Санкт-Петербург в субботу, 7 августа, большое количество облаков, а вследствие и дождей.

Также синоптик отметил, что в Северной столице может выпасть от 15 до 20 мм осадков, что составит около четверти месячной нормы осадков в августе. Из-за очень густых облаков, приток тепла будет очень ограничен. В связи с этим температура воздуха в Петербурге не поднимется выше +20 градусов по Цельсию. В Ленинградской области столбики термометра поднимутся чуть выше — до +21.

Местами скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду. Кроме того, Леус отметил, что завтра, 8 августа, снова могут быть дожди, но после будет ясная и солнечная погода.