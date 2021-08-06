МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды в пятницу

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что во второй половине дня пятницы в Северной столице резко ухудшится погода.

«6 августа - Петербурге во второй половине дня ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра до 16 метров в секунду. Высота волн составит до одного метра», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В некоторых районах города не Неве уже идут небольшие осадки.

Однако, несмотря на ухудшение погоды и усиление ветра, дождей в регионе не ожидается, а вот в субботу, 7 августа, пройдут ливни, которые продолжатся до середины воскресенья. Также завтра, 7 августа, синоптики прогнозируют солнечную погоду.