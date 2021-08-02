В понедельник в Петербурге выпадет почти месячная норма осадков

В понедельник, 2 августа, в Санкт-Петербурге вечером ожидается выпадение большого количества осадков — более 80% от месячной нормы. Также в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщили, что на улицах Северной столицы будет дежурить 71 бригада.

«По прогнозам синоптиков, за несколько часов на территории города выпадет более 80% от месячной нормы осадков. Дожди продолжатся ночью 3 августа. 71 бригада Водоканала обеспечит бесперебойную работу системы водоотведения во время вечерних и ночных ливней», — сообщили в организации.

Также в ведомстве добавили, что при возникновении потоплений время работы системы будет продлено. Кроме того, специалисты Водоканала включат дополнительные насосы на очистныъ сооружениях.