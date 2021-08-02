Вечером Ленобласть накроют сильные ливни

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о штормовом предупреждении вечером, 2 августа. Спасатели сообщили о сильных ливнях, а также усиление ветра.

Также в пресс-службе ведомства со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщили, что с 19:00 до 22:00 в западных районах Ленобласти ожидается северо-западный и западный ветра, скорость которых будет составлять от 15 до 18 метров в секунду.

Вечером, 2 августа и в ночь на 3 число ожидается сильный дождь. При этом температура воздуха будет составлять примерно +17 градусов.

Синоптики отметили, что дожди в Ленинградской области сохранятся минимум до среды.