В северных районах Петербурга и в Ленобласти выпал крупный град

В северных районах Санкт-Петербурга и во Всеволожском районе Ленинградской области 1 августа выпал крупный град. Кадрами в соцсетях поделились очевидцы. Большие осадки были замечены в Калининском и Выборгском районах, а также в Мурино и Саженке.

Петербуржцы отметили, что град был размером с крупные горошины, а некоторые — с крупной черешней. Также очевидцы сообщили, что осадки превратили деревню Агалатово в ледяной ковер.

Накануне, в воскресенье, 1 августа, в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение о грозах с ливнями и градом.