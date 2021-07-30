Петербуржцы выбрали имена для ладожских нерп

Жителям Санкт-Петербурга предложили выбрать имена для трех нерп, которых выловили в Ладожском озере.

Ранее трех пресноводных доставили в центр с большим недобором. В дикой природе нерпы могли бы погибнуть, но сейчас уже все хорошо и они идут на поправку. После полного восстановления их отпустят в дикую природу.

В 2021 году жители Северной столицы и Ленобласти нашли очень много малышей. По традиции, им предлагают выбрать имена в честь акваторий и населенных пунктов. Опрос проходил в социальных сетях.

Сейчас животные находятся в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих. Кличку нерпам можно было придумать как самому, так и выбрать из предложенных вариантов. Теперь нерпят зовут Золотая, Ладушка и Сторожевой.