Грозы и дожди задержаться в Петербурге на несколько дней

Непогода в Санкт-Петербурге продолжается. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, североатлантический циклон, который остался в Петербурге, задержит на несколько дней грозы и дожди.

В пятницу, 30 июля, в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Несмотря на это, в городе будет теплая погода. Температура воздуха в этот день будет составлять от +23 до +25 градусов по Цельсию.

Также синоптик отметил, что ближайшие несколько дней столбик термометра будет варьироваться от +21 до +24 градусов.

Кроме того, сегодня в городе ожидается сильный ветер, скорость которого составит примерно 10 метров в секунду.