В пятницу петербуржцев снова ждут грозы и ливни

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в пятницу, 30 июля, в Северной столице ожидается ухудшение погоды. Завтра на город обрушатся грозы и ливни, а также сильный ветер.

«Днем 30 июля в отдельных районах Петербурга ожидаются ливни, грозы! Ветер западный, юго-западный 7-12, местами порывы до 18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», — сообщили в МЧС.

На такую погоду будет влиять циклон «Дирк», который принесет в Петербург похолодание до +21..+23 градусов. Стоит отметить, что подобный циклон уже спровоцировал катаклизмы в Европе, которые спровоцировали жертвы.