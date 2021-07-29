В четверг петербуржцев снова ждут дожди

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг, 29 июля, в Санкт-Петербурге вновь ожидается ухудшение погоды. На город надвигаются грозы с порывистым ветром. В течение дня будет облачно, но в некоторых районах Северной столицы дождь может перерасти в ливни.

Ожидается, что температура воздуха будет составлять от +23 до +25 градусов по Цельсию, а в Ленинградской области — до +27. Ветер будет дуть с запада. Его скорость составит 4-9 метров в секунду, во время грозы ветер усилится и станет порывистым.

Кроме того, атмосферное давление в течение суток будет падать, и достигнет отметки в 750 мм ртутного столба.