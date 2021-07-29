В реку Екатерингофка снова попали нефтепродукты

В Санкт-Петербурге в реке Екатерингофка местные жители заметили очередные пятна нефтепродуктов. Не место происшествия выехали сотрудники аварийной бригады экологической службы «ПИЛАРН». Рабочие обработали загрязненную акваторию, а после ликвидировали разлив топлива.
«При обнаружении химического загрязнения на акватории городских водных объектов вы можете обратиться в мобильную экологическую дежурную службу по телефону – (812) 417-59-36. Телефон работает круглосуточно», — сообщили в пресс-службе ГУП «ПИЛАРН».
Похожая ситуация с разливом нефтепродуктов произошла около моста через реку Оккервиль у станции петербургского метрополитена «Проспект Большевиков».