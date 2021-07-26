В Петербург вернется аномальная жара

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает, что в ближайшие дни в Санкт-Петербурге начнется аномальная жара. В понедельник и вторник температура воздуха станет больше 30 градусов. Во вторник столбик термометра будет составлять от +30 до +32 градусов, в среду — от +29 до +31 градуса.

Такая же высокая температура ожидается и в Ленинградской области. Во вторник воздух прогреется до +27…+32 градусов, а в среду — до +26…+31 градуса. Однако уже во второй половине недели вернутся осадки и похолодание.

Кроме того, синоптики сообщают, что 26 июля 1944 года в Северной столице зафиксировали минимальную температуру — +8,7 градусов. Самая высокая температура в этот день была в 2010 году, когда столбик термометра поднялся до +34,5 градусов.