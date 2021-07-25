После полудня 25 июля в Петербурге ухудшится погода

В пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ссылаясь на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщили, что в воскресенье, 25 июля петербуржцев ждет ухудшение погоды.

«25 июля начиная с 12–15 часов ожидается усиление западного, юго-западного ветра 12–14 м/с. Высота волн 0,5–1,0 м», — сообщили в ведомстве.

Также стоит отметить, что из-за сильного ветра, высота волн может достигнуть одного метра.

Отметим, что Главный военно-морской парад в Северной столице уже закончился. На нем присутствовал президент России Владимир Путин, который поздравил всех моряков с профессиональным праздником.