В Удельном парке петербуржцы заметили утку со стрелой в шее

В Санкт-Петербурге местные жители заметили в Удельном парке необычную картину. Петербуржцы увидели плавающую в воде утку со стрелой в шее. Как заявили сами горожане, в шею утке кто-то попал из маленького арбалета.

К счастью, стрела не задела жизненно важных органов. Однако птица уже живет так несколько месяцев.

« Стрела застряла, не задев жизненно важных органов, птица осталась жива», — написала в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» одна из интернет-пользователей.

Стоит отметить, что 28 июня утку со стрелой в шее видели на Афанасьевской улице, а 18 мая заметили на Орловском пруду. Теперь жители Северной столицы ищут способ, чтобы помочь утке.