В субботу температура в Петербурге составит на 2-3 градуса ниже нормы

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в субботу, 24 июля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Температура воздуха составит +23 градуса по Цельсию, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние восточной периферии антициклона. Наполненный холодными воздушными массами, он уменьшит количество облаков и понизит вероятность дождей», — заявил синоптик.

Кроме того, Леус сообщил, что столбик термометра в Северной столице покажет 21-23 градуса, а в Ленинградской области — 19-24.

Ожидается северный ветер, скорость которого будет составлять от 3 до 8 метров в секунду.