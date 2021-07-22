В пятницу петербуржцев ждет ухудшение погоды

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в пятницу, 23 июня, в Северной столице ожидается ухудшение погоды. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Петербурге пройдет кратковременный дождь, местами грозы.

В прибрежных районах города скорость ветра может достигать 15 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей города на Неве не выходить без надобности из дома во время грозы, а также закрыть окна. Кроме того, в главке МЧС обратили внимание на то, чтобы петербуржцы не подходить близко к электропроводкам и антеннам, а также отключить радио и телевизор. По возможности избегать использования телефона.