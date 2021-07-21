В Росприроднадзоре пояснили появление густой пены на КАД

Недавно жители Санкт-Петербурга заметили на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) после дождя образование белой густой пены. Петербуржцы начали волноваться за то, что она может попасть в Финский залив и нанести вред. В Росприроднадзоре отметили, что никакой угрозы для акватории нет.

«В жаркую погоду в атмосфере накапливается много пыли. Во время дождя пыль дождевыми потоками выносится на прогретое дорожное полотно», — пояснили в ведомстве.

Также в Росприроднадзоре добавили, что сама поверхность проезжей части шероховатая, в связи с этим, после выпадения осадков на нагретую дорогу, автомобили взбивают дождевую воду и пыль в пену.